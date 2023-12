A Exposição "Meu Lugar" retrata questões sociais da população das periferias do estado do Rio de Janeiro - Foto: O DIA

A Exposição "Meu Lugar" retrata questões sociais da população das periferias do estado do Rio de JaneiroFoto: O DIA

Publicado 15/12/2023 17:51

Guapimirim – A exposição itinerante “Meu Lugar” pode ser visitada em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, até o próximo dia 14 de janeiro. A mostra está disponível ao público de sexta-feira a domingo, das 11h às 20h, na Praça Paulo Terra, no Centro.

Para moradores de cidades vizinhas, por exemplo, essa é uma boa oportunidade para conhecer a exposição. Depois de Guapimirim, irá para Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Sob a curadoria de Thiago Fernandes, “Meu Lugar” é uma releitura da mostra “Casa Carioca”. Aborda o tema da habitação no estado do Rio de Janeiro e os desafios por partes dos moradores das periferias, além de retratar aspectos urbanísticos, culturais e sociais que reforçam as diferentes facetas do Brasil. Ou pode-se dizer que há muitos “Brasis” num só a partir de distintas realidades.

A exposição conta com mais de 90 obras de 40 artistas e reconhece que as populações em situações de vulnerabilidade social e econômica devem ter direito à energia elétrica, água potável, saneamento básico e outros serviços fundamentais para a sobrevivência.



Em Guapimirim, a exposição foi inaugurada no último dia 10 de dezembro e é promovida pelo Museu de Arte do Rio (MAR), com patrocínio da Enel por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.