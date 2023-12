"Liga do Natal - uma aventura no Rio" é um filme para toda a família assistir e se divertir - Foto: Liga do Natal - Divulgação

O Cine+ de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, exibirá um programa e dois filmes nesse fim de semana: “Os Veganitos”, “Cidade de Deus – 10 anos depois” e “Liga do Natal – uma aventura no Rio”, respectivamente.

Sobre os filmes

* Os Veganitos

“Os Veganitos” terá exibição às 20h do próximo sábado (16). A obra tem 15 minutos de duração e classificação etária livre, ou seja, pode ser assistida por pessoas de todas as idades.

“Os Veganitos” é um programa de culinária no qual os apresentadores mirins ensinam receitas de comida vegana e vegetariana para crianças.

A obra é de 2021 e foi dirigida por Luan Moreno. O elenco é formado por Brunna Sachs, Duda Wendling, Gabriel Palhares, Helena Strada, Julia Lopes, Kaio Antunes e Thales Miranda.

* Cidade de Deus – 10 anos depois

“Cidade de Deus – 10 anos depois” será exibido às 20h do próximo sábado (16), tem duração de 69 minutos e classificação etária de 14 anos.

O documentário conta o rumo que os atores seguiram após 10 anos de exibição de “Cidade de Deus”, que foi lançado em 2002.

A nova produção foi lançada em 2015 e dirigida por Cavi Borges e Luciano Vidigal. A obra reúne entrevistas de Seu Jorge, Alice Braga, Leandro Firmino da Hora, Darlan Cunha, Roberta Rodrigues, dentre outros.

* Liga do Natal – uma aventura no Rio

“Liga do Natal – uma aventura do Rio” vai ao ar no Cine+ Guapimirim às 16h do próximo domingo (17). Tem duração de 90 minutos e classificação indicativa livre.

O filme é sobre Papai Noel e os heróis da Liga do Natal, que resolvem tirar férias no Rio de Janeiro, terra da Mamãe Noel. Nesse meio tempo fora do Polo Norte, um vilão desconhecido tenta acabar com a magia do natal. Será preciso unir forças para evitar que o natal seja cancelado e as pessoas continuem acreditando em Papai Noel.

A obra é de 2023 e foi dirigida por Priscylla Mesquita, Flavia Muluc. Participam do enredo Beto Vandesteen, Verônica Bonfim, Marcos Camelo, Nady Oliveira, Paula Frascari, Luiz Borges, Cecilia Viegas, Kelson Succi.

A título de curiosidade, Marcos Camelo e Cecília Viegas são artistas de Guapimirim e dirigem a Adorável Companhia, grupo teatral e circense que já ganhou prêmios em festivais brasileiros.

Mais informações

A entrada é gratuita para todas as exibições. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada exibição e por ordem de chegada.

Menores de 16 anos só poderão assistir aos filmes acompanhados dos pais ou de algum adulto, segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de Guapimirim.

A sala de cinema fica na Rua Lozita Julião Fernandes nºs 339 / 405, mais precisamente na Praça Agnaldo Pereira, no bairro Parada Modelo.