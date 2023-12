Futura praça de pedágio na BR-116, em Magé - Foto: Vinicius da XJ6 - Google Mapas - Reprodução

Publicado 08/12/2023 14:05

Guapimirim – A cobrança de pedágio nas novas praças em Guapimirim (P8) e Magé (P7), ambos municípios na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, vai começar a partir do próximo dia 17 de dezembro, num domingo. A medida foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (8).

A nova praça em Guapimirim ficará no KM 13 da BR-493 (Magé-Manilha), na altura do bairro Vale das Pedrinhas, perto da Área de Proteção Ambiental (APA) Guapimirim, e custará R$ 19,40 para automóveis simples de categoria 1.

Para veículos de categoria 2, como ônibus, furgão, caminhão leve e caminhão-trator, a tarifa no pedágio da BR-493, em Guapimirim, será de R$ 38,80.

Já a nova praça de Magé estará localizada no KM 115 da BR-116 (Rio-Teresópolis), na altura do bairro Parque Dom Pedro II, entre Santo Aleixo e Jororó, e custará R$ 18,60 para veículos simples de categoria 1.

Para veículos de categoria 2, como ônibus, furgão, caminhão leve e caminhão-trator, a tarifa no pedágio da BR-116, em Magé, será de R$ 37,20.

Ambas as praças serão geridas pela EcoRioMinas, empresa que venceu o leilão em maio do ano passado em disputa ocorrida na B3, em São Paulo.

Essas novas praças de pedágio funcionarão no sistema “free flow”, cobrança por trecho rodado na rodovia via tag (chip), com desconto de 5% em qualquer praça, independentemente do tipo de veículo e de quantidade de viagens realizadas.

Além disso, será aplicado o Desconto de Usuário Frequente (DUF) para os condutores que optarem pelo sistema automático de cobrança e que utilizam várias vezes por mês um determinado trecho de rodovia, nesse caso moradores e trabalhadores dessas localidades em seus veículos de passeio.

Com o funcionamento dessas futuras praças de pedágio, serão fechadas as praças Pierre Berman, Santa Guilhermina e Santo Aleixo, todas em solo mageense.