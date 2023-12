Momento em que um dos acusados chega a 67ª DP, em Guapimirim, após ser capturado em Magé - Foto: Divulgação

Momento em que um dos acusados chega a 67ª DP, em Guapimirim, após ser capturado em MagéFoto: Divulgação

Publicado 06/12/2023 17:12

Guapimirim – Dois integrantes de uma quadrilha especializada em assaltar residências foram presos na última segunda-feira (4), em Piabetá, Magé. Eles foram identificados como Matheus da Silva Santos Lira, de 24 anos, e Anderson José Alves – vulgo Negão –, de 41 anos. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) após o Setor de Inteligência localizar o paradeiro deles, em cumprimento de mandado de prisão de 30 dias expedido pelo Plantão Judiciário.

Segundo as investigações, os meliantes invadiram uma casa no Vale das Pedrinhas, segundo distrito de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, trancaram os moradores num cômodo do imóvel e levaram seus pertences, desde roupas, tênis, mochilas e também uma TV de 50 polegadas, uma “air fryer”, camisas de marca, caixas de som, notebook e videogame, entre outros eletrodomésticos.

Ao prender Matheus Lira e Anderson Alves, os policiais civis, coordenados pelo delegado Fabrício Costa – titular da 67ª DP (Guapimirim) –, fizeram diligências para localizar e recuperar os objetos roubados. Os criminosos haviam vendido os pertences das vítimas. Vários desses compradores foram encontrados, devolveram os itens adquiridos, foram intimados a prestar depoimento e poderão responder pelo crime de receptação.

Ainda segundo as investigações, Matheus Lira e Anderson Alves teriam planejado o crime junto a outros marginais – cujos nomes não foram revelados – da comunidade Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

Matheus Lira já morou no Vale das Pedrinhas e era vizinho da família na qual assaltou. Ele conhecia os hábitos das vítimas.

Contra Anderson Alves havia uma ordem de captura por tráfico de drogas. Ele cumpria pena em regime semiaberto numa prisão em Dourados, no Mato Grosso, semiaberto pelo delito de roubo duplamente circunstanciado, ou seja, roubo com o uso de arma de fogo e/ou mediante violência e ameaça. Já no Rio de Janeiro, chegou a ser preso por evadir do sistema penitenciário.

Pelo assalto à residência, Matheus Lira e Anderson Alves vão responder pelo crime de roubo majorado mediante uso de arma de fogo, conforme previsto no Artigo 157 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940).