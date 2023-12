Estação de trem de Guapimirim - Foto: Divulgação - Arquivo

Publicado 05/12/2023 12:52

Guapimirim – A circulação de trem na extensão Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi restabelecida, divulgou a SuperVia nas redes sociais às 14h39 dessa segunda-feira (4). O serviço foi interrompido , por conta de uma falha técnica na locomotiva. O problema durou pouco mais de cinco horas, sendo a sétima vez que acontece em pouco mais de três meses.

A propósito: a circulação também foi normalizada nas estações Saracuruna, Jardim Primavera e Campos Elíseos, todas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Nesses três bairros, as plataformas foram fechadas devido ao furto de cabos na região na segunda-feira (4). O trem só operava de Gramacho até a Central do Brasil. O conserto foi concluído por volta das 17h52, conforme aviso da concessionária.

Já na manhã desta terça-feira (5), passageiros de Saracuruna com destino a Gramacho precisaram trocar de composição em Campos Elíseos devido a uma ocorrência no sistema de sinalização. Os reparos já foram concluídos, de acordo com a empresa.