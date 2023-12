A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, e o vice-prefeito Natalício da Farmácia celebram o aniversário do município durante inauguração do Centro de Equoterapia Infantil - Foto: Secom PMG - Redes Sociais

Publicado 08/12/2023 11:32

Guapimirim – Foi inaugurado em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o Centro Municipal de Equoterapia Infantil na última quarta-feira (6). O novo espaço fica no bairro Cotia e é administrado pela Secretaria Municipal de Saúde.

A equoterapia é um tratamento terapêutico, com a utilização de cavalos, cuja finalidade é estimular as funções neurológicas em pessoas com deficiência, tais como autismo, paralisia cerebral e Síndrome de Down, por exemplo.

Durante o evento, os guapimirienses saborearam um bolo confeitado para celebrar os 33 anos de emancipação municipal completados no último dia 25 de novembro. A Prefeitura de Guapimirim ainda está em ritmo de comemoração.