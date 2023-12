Estação de trem de Guapimirim - Foto: Divulgação - Arquivo

Publicado 11/12/2023 12:39

Guapimirim – A circulação de trem na extensão Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está novamente suspensa na manhã desta segunda-feira (11), devido a “um problema técnico com a locomotiva”.

Do último dia 21 de agosto até a data de hoje (11), num intervalo de pouco mais de três meses, essa é a oitava vez que a locomotiva apresenta defeito. O episódio mais recente foi no último dia 4 de dezembro

O motivo da interrupção do serviço consta no site da SuperVia. Já nas redes sociais, a empresa publicou uma nota às 4h27, informando da não circulação entre as estações Gramacho e Saracuruna, todas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e em Guapimirim devido ao “furto de cabos, que afetam o sistema de sinalização”.

Às 6h17, menos de duas horas após, as operações entre Saracuruna e Gramacho estavam normalizadas, exceto em Guapimirim.