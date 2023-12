O quantitativo de empregos gerados é um reflexo da economia - Foto: Ascom - MDS

Publicado 13/12/2023 15:51

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, possui ao menos 5.204 empresas do tipo microempreendedor individual (MEI). Os dados se referem até o último dia 30 de novembro e estão disponíveis no portal da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja).

Entre as 92 cidades fluminenses, Guapimirim ocupava, até novembro deste ano, a 36ª posição no ranking de empresas de diferentes modalidades. De 1º de janeiro a 13 de dezembro de 2023, foram constituídos 166 CNPJs no município.

E de janeiro a setembro deste ano, ao menos 1.771 postos de trabalho foram gerados em Guapimirim. Setembro foi o mês mais promissor, com 232 vagas. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

Em 2022, o referido município da Baixada Fluminense registrou um total de 5.074 empresas MEI e 2.105 postos de trabalho.

E por falar em empregos, as Lojas Cem vai inaugurar uma filial em Guapimirim na próxima sexta-feira (15), gerando cerca de 30 vagas, principalmente para vendedores. Será a unidade de número 306 entre as espalhadas pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A nova unidade fica na Rua Pulcherio Lopes nº 15, no Centro de Guapimirim, em frente à Praça da Emancipação. Os currículos podem ser entregues pelo site.

A ideia de abrir uma filial em território guapimiriense foi por conta de pesquisa de mercado feita pela empresa, por entender que o município está em potencial de crescimento.