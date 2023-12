A Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, ligada à Uerj, fica em Duque de Caxias - Foto: Google Mapas - Divulgação

A Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, ligada à Uerj, fica em Duque de CaxiasFoto: Google Mapas - Divulgação

Publicado 13/12/2023 15:56

Guapimirim – A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), por meio da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBS), abriu vagas para cursos de licenciatura voltados para professores das redes públicas de ensino de Guapimirim e de Magé, ambas cidades localizadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O período de inscrições vai do dia 19 de dezembro de 2023 até o dia 8 de janeiro de 2024.

Para Guapimirim, serão destinadas 50 vagas, sendo 20 para pedagogia, 20 para geografia e 10 para matemática divididas entre os turnos da manhã e da noite.

Para Magé, serão ofertadas 60 vagas, sendo 30 para pedagogia, 20 para geografia e 10 para matemática também divididas entre os turnos da manhã e da noite.

Haverá também um cadastro de reservas em caso de desistência ou impossibilidade de algum dos candidatos aprovados. Em Guapimirim, por exemplo, 10 para pedagogia, 10 para geografia e cinco para matemática. Já em Magé, serão 14 para pedagogia, 10 para geografia e cinco para matemática.

A taxa de inscrição é de R$ 75 e deverá ser paga até o próximo dia 9 de janeiro em qualquer banco ou casa lotérica.

O concurso é realizado em convênio com as prefeituras dos respectivos municípios e destinado a docentes concursados com, no mínimo, três anos de trabalho na rede pública de ensino vinculada e que não seja graduado. Se o número de candidatos for superior ao de vagas disponíveis, haverá sorteio.

Caso haja sorteio, será emitido um cartão de confirmação de inscrição no próximo dia 16 de janeiro. A divulgação dos selecionados ocorrerá no dia 18 do mesmo mês. A matrícula deverá ser feita entre os dias 29 e 31 de janeiro do próximo ano.

A FEBS está situada no bairro Vila São Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.