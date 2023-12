Momento em que os assaltantes foram presos em flagrante em Guapimirim - Foto: Divulgação

Publicado 22/12/2023 12:28

Guapimirim – Cinco ladrões especializados em roubo a residências foram presos em flagrante quando estavam prestes a invadir a casa do vereador de Guapimirim Alex Rodrigues Gonçalves (PL-RJ), popularmente conhecido como Leleco, para assaltar. A captura ocorreu na última quarta-feira (20) e foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim), que monitoravam os meliantes, com o apoio de policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

Os bandidos foram identificados como: Antonio Luís Gomes Charret, Felipe Rodrigues Lopes, Kaiquie Manoel Ribeiro, Leonardo Santos Felipe Aguinelo e Vinícius Santana Nunes. Todos foram denunciados por crime de associação criminosa, roubos qualificados pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. Os delitos eram praticados em municípios da Baixada Fluminense, Costa Verde e Região dos Lagos.

Durante a prisão, os criminosos usavam balaclavas, roupas táticas e coletes, bem como portavam uma pistola e um simulacro. Além disso, levavam um saco com carnes envenenadas, com o intuito de matar os cachorros do proprietário da residência. Segundo as investigações, os assaltantes teriam tentado invadir o imóvel em outras duas oportunidades, mas foram impedidos pelos cães que latiram, chamando a atenção dos moradores.

“Em todas as ações, [os acusados] usam o mesmo modus operandi: invadem a residência das vítimas durante a madrugada, separam os bens de valores, restringem a liberdade das vítimas até o horário autorizado pelos bancos para transferências (6h) e passam a extorquir as vítimas para que realizem transações bancárias de grandes quantias”, contou o delegado Fabrício Costa, titular da 67ª DP (Guapimirim), ao DIA.

Nos últimos dois meses, os ladrões assaltaram ao menos quatro residências de luxo em Guapimirim, obrigando as vítimas a transferirem dinheiro para contas bancárias, além de levar seus pertences.

Após as prisões, várias vítimas de delitos ocorridos entre 2022 e 2023 compareceram a 67ª DP (Guapimirim) para fazer o reconhecimento dos bandidos.



A título de curiosidade, vale destacar que no início deste mês a 67ª DP (Guapimirim) prendeu dois ladrões especializados em assaltar residências.