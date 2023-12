Estação de trem de Saracuruna - Foto: Divulgação - Arquivo

Guapimirim – Um novo episódio de furto de cabos paralisou a circulação de trem entre as estações de Saracuruna e Gramacho, todas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Às 4h04 desta sexta-feira (22), a SuperVia divulgou sobre a suspensão do serviço. Às 6h12, a concessionária então explicou o motivo.

Nas redes sociais, a empresa disse lamentar o ocorrido e que estaria trabalhando para restabelecer a operação no referido trecho.

11. Apenas neste mês de dezembro, essa foi a terceira vez que a empresa registrou furto de cabos no mesmo trecho de via férrea. As anteriores foram nos dias 4

A interrupção do serviço afeta, por exemplo, passageiros das extensões Guapimirim e Vila Inhomirim, esta última em Magé, que dependem do trem para chegar ao Centro de Duque de Caxias ou a Central do Brasil, no Centro do Rio. Desse modo, os usuários terão de optar por ônibus ou por vans.