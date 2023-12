Locomotiva da SuperVia em Saracuruna; a estação serve de baldeação para passageiros de Guapimirim e de Magé irem para Duque de Caxias ou para o Rio - Foto: Carla Sioli - Google Mapas

Locomotiva da SuperVia em Saracuruna; a estação serve de baldeação para passageiros de Guapimirim e de Magé irem para Duque de Caxias ou para o RioFoto: Carla Sioli - Google Mapas

Publicado 26/12/2023 10:27

Guapimirim – A circulação de trem no trecho entre Saracuruna e Gramacho, ambas estações situadas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, já foi restabelecida, segundo a SuperVia nas redes sociais às 8h59 desta terça-feira (26). O serviço foi interrompido na região devido a um novo episódio de furto de cabos, de acordo com a concessionária hoje mais cedo, às 6h17.

Logo depois do conserto, o intervalo era de 60 minutos no referido trecho. Agora a operação já está completamente normalizada.

A suspensão dos serviços entre Saracuruna e Gramacho afeta os passageiros das extensões Guapimirim e Vila Inhomirim, esta última em Magé, que utilizam trens para ir até o Centro de Duque de Caxias ou até a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo.

É a quarta vez que a empresa informou sobre furto de cabos apenas no mês de dezembro de 2023 no trecho entre Saracuruna e Gramacho. O episódio mais recente tinha ocorrido na última sexta-feira (22), com o serviço restabelecido na noite do mesmo dia.

O trecho entre Saracuruna e Gramacho também registrou furtos de cabos nos últimos dias 4 11 de dezembro.

Mais informações

Também no início desta manhã, a circulação no ramal Gramacho, sentido Central do Brasil, no Centro do Rio, ocorria em intervalo de 30 minutos. No sentido oposto o serviço está suspenso, mas já foi restabelecido.

No fim da tarde de ontem (25), a SuperVia paralisou as operações entre Jardim Primavera e Campos Elíseos, ambas estações localizadas em Duque de Caxias, devido à incidência de raios na Baixada Fluminense durante o temporal que caiu em algumas regiões após um forte dia de calor. Essas estações ficam no trecho entre Saracuruna e Gramacho.