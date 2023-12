Ônibus utilizados pela Prefeitura de Guapimirim para transportar estudantes universitários - Foto: Secom PMG - Arquivo

Publicado 29/12/2023 13:27

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, realizará o cadastramento de alunos para a utilização do ônibus universitário para o ano letivo 2024. O prazo vai de 29 de dezembro de 2023 a 2 de fevereiro de 2024.

O serviço costuma ser oferecido para o turno da noite e está disponível para os seguintes destinos: Teresópolis, Duque de Caxias, São Gonçalo e Niterói.

No ato da inscrição, será necessário levar os originais dos seguintes documentos: carteira de identidade, comprovante de residência recente, comprovante da faculdade ou do curso de graduação e a grade horária do semestre.

Não será mais necessário levar cópias da documentação. Uma novidade é que a carteirinha de identificação nos veículos será digital.

A inscrição deverá ser feita de segunda a sexta-feira, em dias úteis e horário comercial, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro de Guapimirim.