Carlos Eduardo Mosso já esteve preso anteriormente pelo mesmo tipo de delitoFoto: Divulgação

Publicado 29/12/2023 13:41

Guapimirim – Um homem identificado como Carlos Eduardo de Souza Mosso é procurado pela polícia por praticar estelionato em Guapimirim e em outros municípios fluminenses. Recentemente, ele aplicou golpes de falsa venda de carros em duas pessoas, um funcionário e um patrão de um estabelecimento, conforme denúncias registradas na 67ª DP (Guapimirim) nessa quinta-feira (28) as quais O DIA teve acesso.

Na primeira denúncia, o criminoso negociava um suposto Chevrolet Ônix pelo valor de R$ 16 mil. Mesmo sem ver o veículo ao vivo, a vítima se interessou e fechou o negócio, pagando R$ 10 mil via pix e posteriormente mais R$ 3,5 mil. O comprador perguntou ao vendedor como seria o restante do pagamento, e o meliante disse que não precisaria, porque tinha gostado do cliente. O automóvel deveria ter sido entregue nesta sexta-feira (29), mas o meliante tinha se mudado dois dias antes da residência que havia alugado dois meses atrás.

No segundo caso registrado na 67ª DP (Guapimirim), Carlos Eduardo Mosso negociou a venda de um Honda Civic que seria arrematado num suposto leilão por R$ 29 mil. O veículo foi negociado por R$ 15 mil em dois pagamentos via pix, um de R$ 8 mil e outro de R$ 7 mil. O carro também deveria ter sido entregue hoje (29), mas o comprador descobriu que foi enganado e que o vendedor se mudou.

Em ambos os casos, Carlos Eduardo Mosso se apresentou como “Kaio” e tinha alugado uma casa no bairro Corujas, nas proximidades da BR-116 (Rodovia Rio-Teresópolis), num condomínio discreto e fora da área urbana de Guapimirim. Segundo as investigações, o estelionatário conta com o apoio da esposa identificada como Izabella Rodrigues Silveira e um filho de criação chamado Felipe Bradulim Gabriel. Os depósitos bancários da venda dos veículos eram feitos na conta desse suposto filho.

As informações mais recentes são de que o trio teria fugido para o município vizinho de Cachoeiras de Macacu e furtado a mobília da casa alugada de Guapimirim.

Ainda de acordo com o inquérito policial, Carlos Eduardo Mosso vive com a esposa Izabella Silveira e mais cinco filhos menores em imóveis alugados e transita num Nisssan Frontier de cor preta. O trio, incluindo Felipe Bradulim, é investigado também em Petrópolis, na Região Serrana, por praticar o mesmo tipo de golpe.

Outras informações

Carlos Eduardo Mosso tem uma longa ficha criminal por crimes de estelionato. Em 2020, ele foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) perante a Comarca de Itaguaí por passar 10 cheques fraudados num estabelecimento em janeiro de 2019 junto a outra então namorada.

Em outra ação penal por estelionato de 2021, a Comarca da 2ª Vara Criminal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, sentenciou, no último dia 7 de dezembro, Carlos Eduardo Mosso à prisão em regime semiaberto devido. A corte levou em consideração os antecedentes criminais.

Carlos Eduardo Mosso tinha uma empresa de locação de veículos em Mendes (RJ), cujo registro foi cancelado em 2018. Em 2019, o perfil “Campo Grande RJ” publicou uma postagem perguntando sobre o paradeiro do estelionatário devido à venda de automóveis.