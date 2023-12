A prefeita Marina Rocha e o vice-prefeito Natalício da Farmácia mostram o novo ônibus climatizado e gratuito - Foto: Secom PMG - Imagem cedida ao DIA

A prefeita Marina Rocha e o vice-prefeito Natalício da Farmácia mostram o novo ônibus climatizado e gratuitoFoto: Secom PMG - Imagem cedida ao DIA

Publicado 29/12/2023 15:28

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, lançou, nesta sexta-feira (29), ônibus gratuitos para a população por meio da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Guapi (Comdeguapi), empresa criada pela prefeitura. A novidade foi contada ao público ontem (28) pela prefeita Marina Rocha (PMB-RJ) e pelo vice-prefeito Natalício da Farmácia durante a inauguração de uma clínica da família na Praça Paulo Terra, no Centro.

Batizados de “Ônibus da Gente”, a parte da frente dos veículos é de cor branca e a traseira tem uma mistura de mostarda, azul e roxo. Ao todo, são cinco veículos com ar-condicionado, wi-fi gratuito e com acessibilidade para pessoas com deficiência.

O novo serviço conta com três linhas interligando diferentes partes do município:

* Linha 1: Caneca Fina x Várzea Alegre

A linha 1 passará pela Caneca Fina, Limoeiro, Iconha, Praça Niterói, Centro, Parque Freixal, Bananal, Parada Modelo, Jardim Modelo, Jardim Guapimirim, Parada Ideal, Canal Mirim, Vila Olímpia, Vale das Pedrinhas e Várzea Alegre.

* Linha 2: Parque Santa Eugênia x Limoeiro

A linha 2 passará pelo Parque Santa Eugênia, Parada Modelo, Sapê, Bananal, Quinta Mariana, Parque Freixal, Vale do Jequitibá, Centro, Praça Niterói, Iconha e Limoeiro.

* Linha 3: Paraíso x Barreira

A linha 3 passará pelo Paraíso, Orindi, KM 3, Sapê, Parada Modelo, Bananal, Parque Freixal, Praça da Emancipação, Avenida Dedo de Deus (reta), Cantagalo (prefeitura), Monte Olivetti e Barreira.

Os horários das linhas não foram divulgados. Segundo a prefeitura, elas passarão por ajustes nos primeiros dias. Além disso, está sendo desenvolvido um aplicativo para que os usuários saibam em tempo real a localização dos veículos.

Com essa iniciativa, Guapimirim segue os passos de outras prefeituras brasileiras como Maricá e de São Paulo, por exemplo. Esta última passou a oferecer passagens grátis aos domingos.