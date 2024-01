O Fantástico Natal de Guapi, em Guapimirim, é celebrado no bairro Cotia - Foto: Secom PMG - Redes Sociais

O Fantástico Natal de Guapi, em Guapimirim, é celebrado no bairro CotiaFoto: Secom PMG - Redes Sociais

Publicado 03/01/2024 18:16

Guapimirim – Termina no próximo domingo (7) o Fantástico Natal de Guapi, na praça do bairro Cotia, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Depois dessa data, os adereços natalinos como a árvore de Natal e a casa do Papai Noel, entre outros, serão desmontados.

Isso significa que o público ainda tem alguns dias para curtir a magia do Natal e tirar fotos para recordar bons momentos em família. O melhor disso é que a entrada é gratuita. A Praça do Papai Noel funciona diariamente das 19h à meia-noite. Já o túnel de gelo, das 19h às 22h. E de quinta-feira a domingo tem praça de alimentação no local.

É tradição desmontar a decoração natalina no dia 6 de janeiro, Dia de Reis, data que simboliza a visita dos três Reis Magos para homenagear o nascimento do Menino Jesus.

Para a próxima sexta-feira (5), a partir das 21h30, está marcado um show com a cantora Gabi Santos.