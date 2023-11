Árvore de Natal 2023 de Guapimirim é inaugurada - Foto: Secom PMG - Redes Sociais

Publicado 27/11/2023 14:58

Guapimirim – Já é Natal em Guapimirim. A inauguração da árvore natalina nessa cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro aconteceu na noite desse domingo (26) e com direito a shows e à queima de fogos. O evento faz parte do Fantástico Natal de Guapi, promovido pela prefeitura, e foi aberto ao público.

Houve apresentações do cantor Romulo Looves, da banda Acústicos Anônimos, da DJ Louise, além de um concerto com a Orquestra Solistas do Rio de Janeiro. A cerimônia de inauguração ocorreria no sábado (25) – dia de aniversário de emancipação de Guapimirim –, mas foi adiada devido à previsão de chuva durante a noite.

A Praça do Papai Noel está na praça do bairro Cotia todos os dias, das 19h à meia-noite, e o túnel de gelo, das 19h às 22h. Haverá praça de alimentação de quinta a domingo. A visitação ao local é gratuita.

O Fantástico Natal de Guapi vai até o próximo dia 7 de janeiro, segundo os organizadores.