Momento em que Rykelme Geremias é preso em Guapimirim enquanto vendia drogas a um usuário - Foto: Divulgação

Momento em que Rykelme Geremias é preso em Guapimirim enquanto vendia drogas a um usuárioFoto: Divulgação

Publicado 03/01/2024 19:17

Guapimirim – Um homem de 20 anos, identificado como Rykelme de Jesus Geremias, foi preso por tráfico de drogas no bairro Parada Modelo, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (3). Câmeras do Centro Municipal de Monitoramento flagraram dois indivíduos em atitude suspeita. Em seguida, agentes da Guarda Civil Municipal acionaram policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) para averiguar a ocorrência.

As câmeras de vigilância registraram o momento em que Rykelme Geremias recebeu dinheiro de um cliente, de 31 anos, pela venda de drogas. Ambos foram levados para a 67ª DP (Guapimirim) e posteriormente para a 60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de Caxias, onde funciona a Central de Flagrantes da Polícia Civil fluminense. O primeiro permaneceu preso, enquanto o segundo, por ser considerado apenas usuário, foi enquadrado por posse e uso e depois liberado.

Com Rykelme Geremias foram apreendidos tiras de maconha com a legenda “CPX GPM MACONHA 20 A BRABA” e R$ 17 em espécie.

O Centro Municipal de Monitoramento foi inaugurado em março de 2023, com mais de 30 câmeras espalhadas pela cidade, e é controlado pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil de Guapimirim. No último dia 22 de dezembro, por exemplo, o sistema de vigilância detectou um grupo de cinco assaltantes invadindo a casa de um vereador durante a madrugada, e a polícia foi acionada para prender a quadrilha.

O Proeis é um programa de reforço na segurança pública do governo estadual com o apoio de policiais atuando durante as folgas na corporação. Em Guapimirim, a iniciativa começou em novembro de 2022 e os agentes são pagos pela prefeitura.