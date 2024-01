Uma das graduações ofertadas é matemática - Foto: jcomp - Freepik - Uso gratuito

Publicado 04/01/2024 18:38

próxima segunda-feira (8). As Guapimirim – As inscrições para cursos de licenciatura em pedagogia, geografia e matemática da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF), em Duque de Caxias, vinculada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), terminam na. As vagas são destinadas a professores das redes públicas de ensino de Guapimirim e de Magé.

Ao todo, são 110 vagas distribuídas nos três cursos e para os dois municípios da Baixada Fluminense. Para Guapimirim, serão destinadas 50 vagas, sendo 20 para pedagogia, 20 para geografia e 10 para matemática divididas entre os turnos da manhã e da noite. Para Magé, serão ofertadas 60 vagas, sendo 30 para pedagogia, 20 para geografia e 10 para matemática também divididas entre os turnos da manhã e da noite.

“A oportunidade é válida para aqueles que não possuem diploma de graduação. Os interessados devem ter ingressado no serviço público por concurso e comprovar pelo menos três anos de exercício da profissão”, explicou a FEBF/UERJ.

O valor da inscrição é de R$ 75. O boleto deverá ser pago até a terça-feira (9) em qualquer banco ou casa lotérica. Não haverá provas. O processo seletivo consiste em análises documental e curricular. Se o número de candidatos para determinada graduação for superior ao de vagas disponíveis, então haverá um sorteio.

Caso haja sorteio, será emitido um cartão de confirmação de inscrição no próximo dia 16 de janeiro. A divulgação dos selecionados ocorrerá no dia 18 do mesmo mês. A matrícula deverá ser feita entre os dias 29 e 31 de janeiro deste ano.