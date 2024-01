Em Guapimirim, a exposição itinerante "Meu Lugar" está na Praça Paulo Terra, no Centro - Foto: O DIA

Publicado 04/01/2024 18:47 | Atualizado 04/01/2024 19:12

Guapimirim – A exposição itinerante “Meu Lugar” ainda está em cartaz em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e pode ser vista até o próximo dia 14 de janeiro, de sexta-feira a domingo, das 11h às 20h, na Praça Paulo Terra, no Centro.

Mas corra, porque depois disso, a mostra estará um pouco mais distante, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense!

“Meu Lugar” é uma releitura da mostra “Casa Carioca”, realizada pelo Museu de Arte do Rio (MAR) entre 2020 e 2021, e aborda a habitação no estado do Rio de Janeiro, seus problemas e soluções criativas por parte dos moradores. De acordo com o curador da exposição, Thiago Fernandes, “o ponto de partida para a reflexão é o dado de que apenas 15% das moradias no Brasil são construídas por arquitetos ou engenheiros” e que a grande maioria das residências é construída pelos próprios moradores.

São mais de 90 obras de 40 artistas acerca de aspectos sociais e urbanísticos que instam a refletir sobre a relação “favela x cidade” e o direito das populações em situação de vulnerabilidade social quanto à moradia, à água potável, à energia elétrica e outros que são fundamentais para a sobrevivência.