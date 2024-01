Fachada da Escola Municipal Maximino José Pacheco, em Guapimirim - Foto: Google Mapas - Divulgação

Fachada da Escola Municipal Maximino José Pacheco, em GuapimirimFoto: Google Mapas - Divulgação

Publicado 08/01/2024 08:29

Guapimirim – Estão abertas as inscrições para curso pré-vestibular gratuito em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As aulas serão ofertadas pela prefeitura, e o prazo de adesão vai até o próximo dia 15 de janeiro.

O referido curso é destinado a pessoas a partir dos 17 anos, de ambos os gêneros, que já concluíram ou estejam cursando o último ano do ensino médio.

As aulas são um preparatório para quem for realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por exemplo.

As inscrições deverão ser feitas pelo número (21) 97716-3130 ou diretamente na Escola Municipal Maximino José Pacheco em dias úteis, das 18h30 às 21h30. A unidade de ensino está localizada na Rua Alcindo Guanabara nº 209, no Centro de Guapimirim.