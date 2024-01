Brunna Letycia, a vítima - Foto: Divulgação

Publicado 07/01/2024 00:02

Guapimirim – Uma mulher de 24 anos, identificada como Brunna Letycia Vicente Alves de Souza Leonel, assassinada por estrangulamento por um casal em Juiz de Fora (MG), já foi moradora de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, quando era mais nova. O homicídio da jovem repercute bastante na mídia local.

Brunna Letycia tinha ido ao apartamento de um casal no Bairro Aeroporto, na última terça-feira (2). Dois dias após (4), o corpo foi encontrado parcialmente carbonizado num matagal no bairro Milho Branco. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios em Minas Gerais.

Ainda segundo as investigações, a vítima fez parte de um suposto triângulo amoroso com o casal no fim de 2023 e tinha sido convidada para beber com eles. Na ocasião, houve uma briga motivada por ciúmes. Brunna Letycia chegou a pedir ajuda para amigos buscá-la no prédio, mas teve o celular jogado no chão pelo homem, que a empurrou contra o sofá e a enforcou.

Um homem e uma mulher estão presos e são considerados suspeitos do homicídio. Câmeras de vigilância do condomínio registraram a entrada de Brunna Letycia, mas não a saída. Imagens do circuito interno mostram o casal no elevador, carregando uma mala de viagem horas, após a chegada da vítima.

A polícia conseguiu obter o paradeiro da vítima graças a algumas testemunhas, um homem que a viu entrar num carro branco e um motorista de aplicativo que a tinha levado até o prédio no Bairro Aeroporto, em Juiz de Fora.

Antes de lançar a mala com o corpo da jovem numa ribanceira, o casal ateou fogo, de acordo com o inquérito policial. Brunna Letycia foi sepultada neste sábado (6) em Guapimirim, onde a família mora. Nas redes sociais, Humberto Bredon, irmão da vítima, tinha pedido ajuda, por meio de uma vaquinha virtual, para poder cremá-la. Disse que não conseguiu fazer o procedimento e que posteriormente explicaria o motivo.

A título de curiosidade: em 2015, quando tinha 16 anos e morava em Guapimirim (RJ), Brunna Letycia deu um baita susto nos parentes, tendo desaparecido. Pouco tempo depois, graças à divulgação em redes sociais, ela foi encontrada.