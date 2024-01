O Ônibus da Gente, de Guapimirim, segue o mesmo modelo de serviço gratuito adotado em Maricá, por exemplo - Foto: Secom PMG - Redes Sociais

Publicado 09/01/2024 15:59

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, divulgou, nesta terça-feira (9), os horários de circulação das três linhas de transporte coletivo gratuitas.

Horários e itinerários

* Linha 1: Caneca Fina x Várzea Alegre

5h30 – Da Caneca Fina para a Várzea Alegre.

7h – Da Várzea Alegre para a Caneca Fina.

10h20 – Da Caneca Fina para a Várzea Alegre.

11h50 – Da Várzea Alegre para a Caneca Fina.

14h – Da Caneca Fina para a Várzea Alegre.

15h20 – Da Várzea Alegre para a Caneca Fina.

19h10 – Da Caneca Fina para a Várzea Alegre.

20h40 – Da Várzea Alegre para a Caneca Fina.

A linha 1 passará pela Caneca Fina, Limoeiro, Iconha, Praça Niterói, Centro, Parque Freixal, Bananal, Parada Modelo, Jardim Modelo, Jardim Guapimirim, Parada Ideal, Canal Mirim, Vila Olímpia, Vale das Pedrinhas e Várzea Alegre.

* Linha 2: Limoeiro x Parque Santa Eugênia

8h30 – Do Limoeiro ao Parque Santa Eugênia.

9h20 – Do Parque Santa Eugênia ao Limoeiro.

17h20 – Do Limoeiro ao Parque Santa Eugênia.

18h10 – Do Parque Santa Eugênia ao Limoeiro.

20h10 – Do Limoeiro ao Parque Santa Eugênia.

A linha 2 passará pelo Limoeiro, Iconha, Praça Niterói, Centro, Vale do Jequitibá, Parque Freixal, Quinta Mariana, Bananal, Sapê, Parada Modelo e Parque Santa Eugênia.

* Linha 3: Barreira x Paraíso

6h – Da Barreira ao Paraíso.

7h30 – Do Paraíso à Barreira.

9h – Da Barreira ao Paraíso.

10h30 – Do Paraíso à Barreira.

12h – Da Barreira ao Paraíso.

14h – Do Paraíso à Barreira.

15h30 – Da Barreira ao Paraíso.

17h – Do Paraíso à Barreira.

18h30 – Da Barreira ao Paraíso.

20h20 – Do Paraíso à Barreira.

21h50 – Da Barreira ao Paraíso.

A linha 3 passará pela Barreira, Monte Olivetti, Cantagalo (prefeitura), Avenida Dedo de Deus (reta), Praça da Emancipação, Parque Freixal, Bananal, Parada Modelo, Sapê, KM 3, Orindi e Paraíso.

Mais informações

A partir dos horários divulgados, os cidadãos têm como se programar quando precisarem utilizar o transporte público gratuito.

O Ônibus da Gente foi lançado no último dia 29 de dezembro pela Prefeitura de Guapimirim, por meio da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Guapimirim (Comdeguapi).

Ao todo são cinco veículos com ar-condicionado e wi-fi, sendo dois para a linha 1, um para a linha 2 e mais dois para a linha 3.