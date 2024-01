Agente da Defesa Civil de Guapimirim aciona sirene para que banhistas saiam das cachoeiras - Foto: Secretaria de Segurança Pública de Guapimirim - Redes Sociais

Publicado 10/01/2024 15:59

Guapimirim – A Defesa Civil Municipal de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, emitiu, às 12h44 desta quarta-feira (10/1), um alerta de risco de tromba d’água no Rio Soberbo. Há previsão de chuva forte para as próximas horas na região.

Agentes da Defesa Civil Municipal dispararam mais cedo alarmes nas proximidades das cachoeiras para que banhistas não entrassem ou se retirassem das cachoeiras.

Em caso de emergência, é possível acionar o órgão em Guapimirim pelos números 199 ou (21) 2632-2947.