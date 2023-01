Momento em que os agentes da Defesa Civil de Guapimirim lançam uma corda para os adolescentes atravessarem o rio - SSEOP Guapimirim - Imagem cedida ao DIA

Publicado 20/01/2023 10:11 | Atualizado 20/01/2023 10:13

Guapimirim – Dois adolescentes, um de 16 anos, outro de 17 anos, foram resgatados no Rio Soberbo, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (19/1), de acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil.

Os dois menores estavam ilhados numa pequena ‘ilha’ no leito do rio, como forma de se protegerem da forte correnteza da cachoeira. Além disso, não sabiam nadar. Moradores do entorno do Poço da Laje, no bairro da Barreira, acionaram o serviço municipal sobre dois jovens isolados na região.

Os banhistas foram resgatados numa ação que contou com seis agentes da Defesa Civil guapimiriense. Os socorristas lançaram uma corda para que ambos conseguissem atravessar o rio em segurança.

“O resgate foi realizado por seis agentes da Defesa Civil, que, de forma ordenada e segura, alcançou êxito na retirada dos jovens e, em seguida, os encaminhou para as suas residências. Estamos no período crítico para a ocorrência de cabeças d’água. Ao ouvir a sirene, respeite e saia imediatamente”, alertou o secretário Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Wallace Gulineli.

Os banhistas teriam desrespeitado os alertas da Defesa Civil, que orienta as pessoas a não entrarem nos rios e cachoeiras durante o período de enxurradas – também chamadas de ‘cabeças d’água’.

Durante o verão, as cachoeiras de Guapimirim são bastante frequentadas por moradores e turistas. Nessa estação, costuma chover bastante, o que ocasiona correnteza.

Os moradores de Guapimirim que desejarem receber alertas da Defesa Civil Municipal via celular podem se cadastrar gratuitamente, enviando um SMS para o número 40199 e informando o CEP.