Imagem ilustrativa de produtos para o cabeloFreepik - Creative Commons

Publicado 18/01/2023 16:03 | Atualizado 18/01/2023 16:21

Guapimirim – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a produção de outras pomadas para o cabelo. A medida foi publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira (16/1). Entre os motivos alegados estão os incidentes envolvendo os consumidores, que apresentaram irritação nos olhos e outros problemas nas vistas.

Consumidores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outras partes do Brasil precisam saber quais são os produtos com fabricação proibida:

* Pomada Black – Essenza Hair

Produzida pela Evolução Indústria de Cosmético Ltda. – ME

A empresa tem sede em Guarulhos (SP)

* Pomada Modeladora para Tranças Boxbraids (Fixa Liss)

Produzido pela Evolução Indústria de Cosmético Ltda. – ME

A empresa tem sede em Guarulhos (SP)

* Pomada Braids Hair

Produzida pela Galore Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli

A empresa tem sede em Franco da Rocha (SP)

* Pomada Braids Tranças Poderosas Esponja Magic

Produzida pela Microfarma Indústria e Comércio Ltda.

A empresa tem sede em Magé (RJ)

* Rosa Hair Pomada Modeladora – Mega Fixação 150g

Produzida pela Morandi Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. – ME

A empresa tem sede em Guarulhos (SP)

* Pomada Modeladora Master Fix Black Ser Mulher

Produzida pela Supernova Indústria, Comércio e Serviços Ltda.

A empresa tem sede em Camaçari (BA)

Vale destacar que a agência governamental já havia proibido a fabricação de outros itens neste mês de janeiro, tais como:

* Pomada Cassu Braids Cassulinha Cabelos

Produzida pela Microfarma Indústria e Comércio Ltda.

A empresa tem sede em Magé (RJ)

A fabricação, venda e uso tinham sido proibidos no último dia 6 de janeiro.

* Pomada Modeladora para Tranças Anti-frizz – Be Black

Produzida pela Cosmetic Group Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli

A empresa tem sede em Mauá (SP)

A proibição de fabricação do produto foi publicada no Diário Oficial da União do último dia 12 de janeiro.

* Higienizador de Pincéis e Escovas D’Ferluz

Produzido pela Dermavita Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.

A empresa tem sede em Brusque (SC)

A proibição de fabricação do produto foi publicada no Diário Oficial da União do último dia 12 de janeiro.

Recomendação

No caso dos itens feitos pela Microfarma Indústria e Comércio Ltda., como a Pomada Cassu Braids Cassulinha Cabelos e a Pomada Braids Tranças Poderosas Esponja Magic, a Anvisa recomenda que os consumidores entrem em contato com a empresa para a devolução do produto, que precisa ser retirado das prateleiras das lojas e farmácias.

Em relação à Microfarma, além dos problemas oftalmológicos relatados por clientes, a empresa está com o CNPJ inativo desde 2021 perante a Receita Federal por omissão de declarações.

Quanto às demais marcas, o ente regulador informou estar acompanhando os casos relatados por consumidores e analisando quais medidas sanitárias deverão ser tomadas.