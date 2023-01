Thiago Carvalho - Imagem cedida pela família ao DIA

Thiago CarvalhoImagem cedida pela família ao DIA

Publicado 12/01/2023 20:28

Guapimirim – Familiares de Thiago Carvalho, de 20 anos, buscam o paradeiro dele. O rapaz foi visto pela última vez no último dia 23 de dezembro. Os pais dele moram no bairro Limoeiro, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O DIA conversou com a dona Sara, mãe de Thiago. Ela contou que alguns parentes já tinham ido à delegacia relatar o sumiço do jovem.

Thiago Carvalho tem 1,90 metro de altura, aproximadamente. Na última vez que foi visto, vestia uma camiseta amarela, calça jeans e chinelos Havaianas azul.

Quem souber do paradeiro dele pode entrar em contato com os familiares pelos telefones (21) 97031-4785 ou (21) 9715-6628. Ou também pelo Disque Denúncia pelo número (21) 2253-1177.