Publicado 09/01/2023 10:41

Guapimirim – A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) – vinculada ao Ministério de Minas e Energia – prevê para até o ano de 2024 o início da operação de um gasoduto de transporte denominado Itaboraí/RJ-Guapimirim-RJ. O projeto faz parte dos Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2032, divulgado em dezembro de 2022, para o período 2022 a 2032.

O futuro gasoduto interligará a Unidade de Produção de Gás Natural (UGPN) do Polo Gaslub em Itaboraí ao Gasoduto Cabiunas/RJ-Reduc-RJ (Gasduc III) nas proximidades da estação de entrega de Guapimirim.

O novo empreendimento terá 11 quilômetros de extensão, diâmetro nominal de 24 polegadas e capacidade nominal de transportar 18 milhões de metros cúbicos de gás natural diariamente.

O custo estimado do investimento é de R$ 126 milhões, de acordo com o referido estudo.

Polo Gaslub é o novo nome do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), situado no município de Itaboraí, no Leste Fluminense.

O Gasduc III conecta o terminal Cabiúnas, em Macaé, na Baixada Litorânea, ao terminal da Refinaria de Duque de Caxias (Reduc), no município homônimo da Baixada Fluminense.

Com a mudança de governo, não se sabe ainda se o plano será mantido ou revisto.

Vale destacar que a nova previsão da Petrobras é de que as operações no Polo Gaslub em Itaboraí tenham início a partir de 2024. Em meados de 2022, a estatal petrolífera teve de rescindir contrato com a SPE Kerui-Método, consórcio responsável pela construção do gasoduto Rota 3, que vai interligar a Bacia de Santos a Itaboraí. A empreiteira contratada demitiu cerca de dois mil funcionários, o que provocou paralisação nas obras e atrasou os planos de lançamento do novo duto, que seria para o ano passado.