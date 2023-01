O casal Maris Maurat e Urias Fernandes completaria 30 anos de casamento no próximo dia 16 de janeiro - Redes Sociais - Divulgação

O casal Maris Maurat e Urias Fernandes completaria 30 anos de casamento no próximo dia 16 de janeiroRedes Sociais - Divulgação

Publicado 05/01/2023 20:46 | Atualizado 06/01/2023 07:26

Guapimirim – Maris Maurat, viúva do ex-subsecretário de Agricultura, Pecuária e Pesca de Guapimirim Urias da Silva Fernandes, de 56 anos, quebrou o silêncio sobre a morte do marido e falou do andamento das investigações. Urias foi atropelado na noite do últiimo dia 12 de novembro, enquanto pilotava uma moto pela Avenida Dedo de Deus, na altura do bairro Paiol, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O caso foi ao ar na tarde desta quinta-feira (5/1) no Balanço Geral, da RecordTV.

A reportagem do canal televisivo não citou o nome da condutora, mas ela foi identificada como Zilanda Genaio Costa, servidora comissionada da Prefeitura de Magé, na Baixada Fluminense. Ela também já ocupou cargo comissionado na Prefeitura de Guapimirim durante o governo do então prefeito Zelito Tringuelê.

Zilanda Genaio dirigia um automóvel New Beetle de cor prateada. Em dado momento, ela tentou ultrapassar outro carro pela contramão, quando colidiu com Urias Fernandes, que estava de moto em sua mão correta e usando capacete. Com o impacto da batida, ele foi lançado a vários metros de altura antes de cair no chão.

A vítima chegou a ser socorrida na ocasião e levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. O ex-subsecretário de Agricultura teve traumatismo craniano e não resistiu aos graves ferimentos, tendo falecido em 22 de novembro, dez dias depois do acidente.

De acordo com a esposa e um dos filhos de Urias Fernandes, com base em informações recebidas por testemunhas no local, a motorista, supostamente, não teria socorrido a vítima e tentado fugir do flagrante, tendo sido impedida por populares. Em depoimento a 67ª DP (Guapimirim) no dia do acidente, Zilanda Genaio teria dito que o motociclista estava na contramão, mas imagens de câmera de um supermercado próximo mostram o contrário: além de estar na mão contrária, a condutora mentiu para o delegado.

Ainda segundo a viúva de Urias ao DIA, Zilanda Genaio tentou manter a versão de que Urias pilotava na mão errada. Só mudou o discurso, ao saber da existência de um vídeo que colocava por terra tudo o que havia dito em depoimento a 67ª DP (Guapimirim). O caso é investigado como homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar.

O caso é investigado pela 67ª DP (Guapimirim), contudo, devido a divergência de informações prestadas pela condutora, o assunto foi levado para a 60ª DP (Campos Elísios), em Duque de Caxias, onde funciona a Central de Flagrantes da Polícia Civil fluminense, para que fossem colhidos depoimentos. Depois retornou para a delegacia de origem.

As imagens nas quais O DIA teve acesso mostram claramente que o atropelamento que vitimou Urias Fernandes não foi uma fatalidade, e sim um ato de irresponsabilidade da condutora.

Em conversa com a reportagem do DIA, a família da vítima contou que no dia do acidente não foi feito teste do bafômetro em Zilanda Genaio para saber se estaria alcoolizada ou não.

O casal Urias e Maris completaria 30 anos de casados no próximo dia 16 de janeiro. Se somados os anos de namoro, totalizam 34 anos. Ele era funcionário da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e estava emprestado para a 149ª Zona Eleitoral (Guapimirim).