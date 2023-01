Fachada da Secretaria de Educação de Guapimirim - Arquivo - O DIA

Publicado 02/01/2023 15:09 | Atualizado 02/01/2023 16:01

Guapimirim – A pré-matrícula para a rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para o ano letivo de 2023 deverá ser feita via internet. O site para a pré-inscrição estará disponível a partir do próximo dia 17 de janeiro.

A iniciativa é inédita na história do município, que tem 32 anos de emancipação. As pré-matrículas sempre ocorreram de forma presencial em alguma unidade escolar.

No caso do aluno que não dispuser de computador e/ou de acesso à rede mundial de computadores em casa, o responsável poderá ir a uma unidade escolar, utilizar um PC no local para fazer a pré-matrícula.

A nova modalidade de pré-inscrição não altera o cronograma já previsto para a pré-matrícula e a confirmação da matrícula, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação ao DIA.