Gasoduto da PetrobrasPetrobras - Divulgação

Publicado 27/12/2022 17:55

Guapimirim – Decisão da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), publicada nessa segunda-feira (26/12), impede que os municípios fluminenses de Guapimirim, Magé e São Gonçalo sejam favorecidos com a nova divisão dos royalties de petróleo e gás.

Com isso, a suprema corte reforçou a decisão proferida pela ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de setembro passado, que vetou a nova divisão dos recursos e manteve a distribuição em favor das cidades do Rio de Janeiro, Niterói e Maricá. Na ocasião, Guapimirim, Magé e São Gonçalo recorreram