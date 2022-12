A prefeita Marina Rocha cumprimenta os alunos da rede municipal de ensino - Secom PMG - Divulgação

Publicado 17/12/2022 12:28

Guapimirim – Estudantes da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terão direito à merenda escolar durante as férias. As inscrições deverão ser feitas até o próximo dia 22 de dezembro – quando termina o ano letivo de 2022 – diretamente na escola ou creche onde o aluno estuda.

As escolas e creches ficarão abertas durante o período de férias, para que crianças e adolescentes possam ter acesso à refeição, que começará a ser servida a partir do próximo dia 3 de janeiro, de acordo com o secretário Municipal de Educação, Ricardo Almeida, ao DIA.

A iniciativa foi divulgada nessa sexta-feira (16/12) pela prefeita Marina Rocha (PMB-RJ), por entender que várias famílias têm dificuldades de se alimentar e que muitos dos alunos têm como principal ou única refeição a que é servida na unidade de ensino.

“A todos vocês, pais dos nossos alunos que estudam na nossa rede municipal de ensino: a nossa administração municipal quer garantir as refeições dos nossos alunos, mesmo no período de férias. É por isso, que convidamos, você, responsável pelo aluno, para fazer a inscrição na escola que seu filho estuda. Lá, o seu filho vai almoçar com a gente uma comida feita com muito amor e muito carinho para garantir a alimentação de todos. A gente segue firme e forte para levar o melhor cuidado as nossas crianças. O compromisso da nossa Secretaria de Educação para com as crianças continua”, declarou a líder guapimiriense.