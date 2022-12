População guapimiriense assiste à partida entre Brasil e Coreia do Sul, no dia 5/12 - Foto: Izaias França - O DIA

Publicado 15/12/2022 22:05 | Atualizado 15/12/2022 22:08

Guapimirim – A partida final da Copa do Mundo de 2022 entre Argentina e França, que ocorrerá no próximo domingo (18/12), no Catar, será exibida em telão em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Depois do jogo, haverá um show com música ao vivo. O torneio terá início às 12h, e o telão ficará exposto na Praça Niterói, próximo ao Centro de Guapimirim.

Após, o cantor Dion fará um show. Ao longo dos jogos da seleção brasileira, a prefeitura promoveu o Guapimirim Fan Fest. Sempre depois da transmissão da partida, algum artista ou banda se apresentava.

Além disso, o governo guapimiriense incentivou a população a enfeitar ruas com bandeirinhas, tendo criado um concurso para a rua mais enfeitada.