A controladora de Guapimirim, Ana Cristina Almeida, representou o governo em evento do CRC-RJCRC-RJ / Redes Sociais

Publicado 15/12/2022 18:25 | Atualizado 15/12/2022 18:31

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi homenageada com o prêmio Contador Heraldo da Costa Reis, devido à qualidade na informação contábil e fiscal acerca da prestação de contas. A entrega da premiação aconteceu no último dia 8 de dezembro, na Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), no Rio, durante o I Encontro de Contadores e Controladores do Setor Público. Os dados analisados se referem ao ano fiscal de 2021, primeiro ano de mandato da prefeita Marina Rocha (PMB-RJ).

A premiação foi oferecida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRC-RJ) e é destinada a contadores e prefeituras que prestam informações confiáveis e transparentes sobre receitas e despesas públicas, com base nos dados repassados pelas controladorias à União.

Os parâmetros utilizados pelo CRC-RJ são os dados Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) de 2021, disponibilizados pelo Tesouro Nacional. Em junho deste ano, entre os 92 municípios fluminenses, essa cidade da Baixada Fluminense foi a terceira mais bem avaliada por esse órgão federal. Numa avaliação de zero a 100, Guapimirim obteve 83.47 pontos, alcançando nota B e 91,7% de acertos.

Entre as mais de cinco mil prefeituras brasileiras, Guapimirim ficou na posição de número 858 do Siconfi.

A controladora Geral do Município, Ana Cristina Almeida, representou o Executivo guapimiriense durante o evento.

Além dos representantes de outras prefeituras, Mariza Ferreira Bahia – a viúva do contador Heraldo Reis – e quatro netos compareceram à solenidade.

Sobre o prêmio

A premiação é uma placa, parabenizando a prefeitura ou o profissional de contabilidade. O prêmio Contador Heraldo da Costa Reis foi criado pelo Conselho Diretor do CRC-RJ em 2021, em homenagem ao falecido contador de mesmo nome, vítima de coronavírus (covid-19) em maio de 2020. Ele era uma referência quando o assunto era contabilidade pública, além de professor e autor de livros e de artigos.

Outros municípios são homenageados

Para o ano fiscal de 2021, além de Guapimirim, foram agraciados com o prêmio Contador Heraldo da Costa Reis as cidades de Cantagalo e de Italva, tendo estas ficado em primeiro e segundo lugar no Siconfi, respectivamente.

O município do Rio de Janeiro também foi homenageado com a devida premiação referente ao ano fiscal de 2020.