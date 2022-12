Mais de 100 estudantes das redes municipal e privada participaram do Proerd - Secom PMG - Divulgação

Mais de 100 estudantes das redes municipal e privada participaram do ProerdSecom PMG - Divulgação

Publicado 13/12/2022 18:30

Guapimirim – Mais de 100 estudantes das redes municipal e particular em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, concluíram o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), que é desenvolvido pela Polícia Militar fluminense. O programa conscientiza crianças e adolescentes sobre os riscos e vícios de se consumir entorpecentes e bebidas alcóolicas.

A formatura aconteceu nessa segunda-feira (12/12) na Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella, em Parada Modelo. Durante a cerimônia, os instrutores do Proerd premiaram os alunos que mais se destacaram durante as aulas, que ocorreram ao longo de seis meses. A estudante Vitória Duarte Martins leu um texto no qual contou sobre a diferença que o programa fez em sua vida.

“Eu aprendi que bebidas alcóolicas são proibidas para menores de 18 anos e que drogas estragam a nossa vida. Eu acho muito importante ficar longe das drogas e da violência, porque isso pode estragar o meu futuro. O Proerd me ajudará sempre a lembrar que tudo o que eu fizer por impulso terá uma consequência no futuro”, expressou Vitória Martins.

Entre os presentes na cerimônia de formatura vale destacar: o vice-prefeito de Guapimirim, Natalício da Farmácia; o secretário Municipal de Educação, Ricardo Almeida; e o comandante da Patrulha Escolar, tenente Rijo.