Fachada da 60ª DP, em Campos ElíseosGoogle Mapas - Divulgação

Publicado 12/12/2022 12:07 | Atualizado 12/12/2022 16:52

Guapimirim – Um homem, identificado como Carlos Vinícius Santos da Silva, tentou matar Ricardo Sampaio Cabral Júnior com uma garrafa de vidro. Ricardo namora Alessandra Marins Santos da Silva, ex-mulher de Carlos. O caso aconteceu no bairro Parque Nossa Senhora da Ajuda, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesse domingo (11/12).

Ricardo Cabral tinha cortes aparentes pelas regiões do pescoço, barriga e braço feitos por uma garrafa de vidro, por exemplo. Carlos Silva foi identificado como autor da tentativa de homicídio tanto pela vítima – que estava consciente – quanto por sua ex-companheira.

Ricardo Cabral estava caído no chão, quando policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do Vale das Pedrinhas, em Guapimirim, chegaram ao local do crime. Os agentes foram acionados para averiguar um possível caso de esfaqueamento.

A cena do crime é a residência de Carlos Silva e Alessandra Silva. Os dois não têm mais um relacionamento, mas ainda moravam na mesma casa. Ricardo Cabral tinha ido visitar a namorada. De acordo com as investigações, Carlos Silva desconfiava que estaria sendo, supostamente, traído por sua agora ex-mulher, o que teria motivado a tentativa de assassinato contra o namorado dela.

Questionado por policiais, Carlos Silva teria, supostamente, confessado a autoria do crime por suspeitar que Alessandra tinha um relacionamento extraconjugal e que, por ainda sustentar a casa, não teria suportado a visita de Ricardo Cabral. O agressor também teria dito aos agentes que só não deu mais golpes no novo namorado da ex-esposa, porque foi contido pela e por populares.

Ricardo Cabral foi socorrido e levado para a sala vermelha do Hospital Municipal de Magé, município vizinho na Baixada Fluminense, e aguardava transferência para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na mesma região geográfica fluminense.

Carlos Silva precisou ser levado para o Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, pois disse que estaria passando mal e precisava de atendimento. Posteriormente, foi liberado.

O flagrante foi feito na 60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de Caxias, onde funciona a Central de Flagrantes da Polícia Civil fluminense.