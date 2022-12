Policiais militares mostram os entorpecentes apreendidos em Guapimirim - Divulgação

Publicado 09/12/2022 13:30 | Atualizado 09/12/2022 16:12

Guapimirim – Um homem de 19 anos, identificado pelas iniciais J. D. S. G., foi preso no bairro Parada Ideal, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com 837 sacolés de cocaína e 216 trouxinhas de maconha. A captura foi feita por policiais do 34º BPM no final da noite dessa quinta-feira (8).

Os agentes estavam em patrulhamento pela região, nas proximidades da linha de trem, quando se depararam com dois homens distribuindo os entorpecentes que tinham acabado de chegar. Os policiais observaram o movimento por pelo menos 20 minutos.

Um dos bandidos, identificado como Nikolas, chefe do tráfico local, ao perceber a chegada dos militares, disparou contra eles e fugiu em seguida. O comparsa não conseguiu escapar e acabou em cana.

Além da farta quantidade de drogas, com J. D. S. G. foram apreendidas três munições de revólver de calibre 9mm. Todo o material foi levado para a 67ª DP (Guapimirim) para o registro da ocorrência e, posteriormente, encaminhado a 60ª DP (Campos Elísios), em Duque de Caxias, onde funciona a Central de Flagrantes da Polícia Civil.