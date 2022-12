Público assiste ao jogo entre Brasil e Coreia do Sul em Guapimirim, no dia 5/12 - Izaias França - O DIA

Publicado 09/12/2022 10:44 | Atualizado 09/12/2022 11:09

Guapimirim – Torcedores apaixonados por futebol poderão assistir por um telão colocado na rua à partida entre Brasil e Croácia pela Copa do Mundo de 2022 a partir das 12h (horário de Brasília) desta sexta-feira (9/12). O point é a Praça Niterói, no município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e faz parte do Guapimirim Fan Fest.

Após o jogo, a festa continua com o show da banda Aceitaí, cuja organização é de responsabilidade da prefeitura.

A cada vez que a Seleção Brasileira entra em campo pelo mundial que acontece no Catar, o Guapimirim Fan Fest traz uma novidade. No último dia 5 de dezembro, quando o time jogou contra a Coreia do Sul, a banda 3 RockBand animou o público. E na partida da sexta-feira passada (2) contra Camarões, a dupla Romulo e Ricardo se apresentou no evento guapimiriense.

A partida de hoje (9) é eliminatória. Quem perder estará fora do mundial e poderá dizer adeus à taça do mundo. Se o Brasil vencer, jogará novamente na próxima terça-feira (13) e, provavelmente, haverá mais uma edição do Guapimirim Fan Fest.