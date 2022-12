Imagem ilustrativa de um piloto de kart - master1305 - Freepik - Creative Commons

Publicado 06/12/2022 23:32

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sediou o Campeonato Carioca Light de kart no último sábado (3/12). O torneio, cujos competidores eram crianças, aconteceu em única etapa e foi promovido pela equipe CRT e supervisionado pela Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro (Faerj).

Veja os vencedores por categoria:

* Mirim

1º lugar: Victor Loose.

2º lugar: Eduardo Martini Mota

3º lugar: Ayrton Monteiro.

* Cadete

1º lugar: Thomáz Costinhas.

* Cadete Rookie

1º lugar: Gustavo Almeida

No estado do Rio de Janeiro só existem dois kartódromos certificado e homologado pela Faerj, um deles em Guapimirim e o outro em Volta Redonda. O Kartódromo de Guapimirim segue padrões internacionais e fica na Avenida Vitor Konder nº 147, no bairro Parada Ideal.