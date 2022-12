Árvore de Natal colocada na Praça do Papai Noel, na praça do bairro Cotia, em Guapimirim - Secom PMG - Divulgação

Publicado 07/12/2022 23:33

nessas quinta-feira (8/12) e sexta-feira (9), tais como cantata, apresentações culturais e outras ações. As atividades são gratuitas, abertas ao público e ocorrerão na Praça da Cotia, onde foi criada a Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá eventos natalinos, tais como cantata, apresentações culturais e outras ações. As atividades são gratuitas, abertas ao público e ocorrerão na Praça da Cotia, onde foi criada a Praça do Papai Noel

Para a quinta-feira (8), por exemplo, estão programados o Encontro de Artesãos entre as 14h e 19h e a Cantata de Natal Viva a Esperança a partir das 20h, por exemplo. Os festejos serão promovidos pelo Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro (Sesc-RJ) e contam com o apoio da Prefeitura de Guapimirim.

E na sexta-feira (9) acontecerá a Liga do Natal a partir das 14h, logo após o encerramento da partida entre Brasil e Croácia pela Copa de 2022 no Catar. Haverá uma pré-estreia do filme “Liga do Natal – uma aventura no Rio” a partir das 18h. Também estão previstas atividades culturais e a exibição de uma peça teatral. As celebrações serão promovidas pela Enel e pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia do Rio de Janeiro, sendo que em Guapimirim contam com o apoio da administração municipal. As atividades desse dia terão audiodescrição e informações em Linguagem Brasileira de Sinais (Libras).

Programação

* Dia 8/12 (quinta-feira)

* 14h às 19h – Encontro de Artesãos.

* 19h – Caravana Iluminada Sesc Rio.

* 19h30 – Cantata “Viva a Esperança”, com as Orquestras Sinfônicas Juvenil Carioca, Chiquinha Gonzaga (formada exclusivamente por meninas), Jovem Fluminense, Som+Eu e Coro Juvenil do Rio de Janeiro.

* Dia 9/12 (sexta-feira)

* 14h às 19h – Encontro de Artesãos.

* 16h às 18h – Recreação infantil.

* 18h – Apresentação Cultural.

* 19h - Exibição do filme “Liga do Natal – uma aventura no Rio”.

* 20h – Espetáculo teatral “Liga do Natal”.

* 21h – Encerramento.

Ao longo deste mês de dezembro, estão agendadas outras atividades natalinas em Guapimirim.