A imagem da esquerda é do momento em que Gabriel dos Santos, algemado, retorna à residência e mostra aos policiais onde havia guardado os celulares das vítimas; a imagem da direita é uma foto de frente dele - Fotos: Divulgação / Fotomontagem: O DIA

Publicado 07/12/2022 11:53 | Atualizado 07/12/2022 12:25

Guapimirim – Um homem de 30 anos, identificado como Gabriel Nascimento dos Santos, foi preso em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, pelos delitos de assalto e de estupro de três mulheres. A captura ocorreu mediante operação conjunta entre policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) e policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM), em cumprimento de três mandados, um para cada vítima, expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim. O DIA conta em detalhes essa história.

Os crimes aconteceram por volta da meia-noite, quando as vítimas voltavam do trabalho, às margens da rodovia BR-493, na altura de Vila Olímpia e Vale das Pedrinhas, bairros do segundo distrito de Guapimirim, nos últimos dias 1º de agosto, 20 de novembro e 4 de dezembro. O fato de cometer os delitos sempre nesse horário fez com que passasse a ser chamado de ‘estuprador e ladrão da meia-noite’.

Segundo as investigações, Gabriel dos Santos ficava em algum ponto de ônibus nas proximidades da rodovia, que costuma ficar escura durante a noite e madrugada. Ao perceber que alguma mulher saltava do coletivo sozinha, ele a seguia de bicicleta e numa área de mato e mal iluminada ameaçava a vítima com um simulacro (imitação) de pistola. O criminoso a empurrava para dentro do matagal, cometia o estupro e depois roubava os pertences delas, como celular e dinheiro.

Policiais militares do 34º BPM, cientes dos crimes na região, fizeram patrulhamento e se depararam com Gabriel dos Santos passando de bicicleta. Ao tentar fugir da abordagem policial, tropeçou e caiu, tendo fraturado a perna direita. Os agentes encontraram um simulacro de pistola com o então suspeito na cintura.

Gabriel dos Santos foi conduzido a 67ª DP (Guapimirim) e, ao ser interrogado, confessou ser o autor dos três estupros seguidos de roubo de três mulheres.

As vítimas – cujos nomes serão preservados – já foram identificadas e reconheceram Gabriel dos Santos como autor dos crimes citados. Durante uma busca policial na casa do criminoso, foram encontrados os três celulares roubados durante os assaltos, os quais já foram devolvidos às suas respectivas proprietárias. Um dos aparelhos recuperados estava próximo a uma Bíblia.

O caso é intrigante, pois o criminoso é casado e vive com a esposa. Durante o interrogatório, Gabriel dos Santos disse que “ouvia a voz do diabo” ordenando-o a praticar tais delitos naquele horário.

Em entrevista ao DIA, o delegado da 67ª DP (Guapimirim), Antonio Silvino Teixeira, disse estar investigando a possibilidade de haver mais vítimas e orientou que, caso sim, elas procurassem essa delegacia para relatar o ocorrido.

“Estamos trabalhando com a possibilidade de que possa haver mais vítimas desse criminoso. Sabemos que muitas mulheres têm medo ou vergonha de denunciar, medo de se expor. É fundamental que elas denunciem para que possamos investigar e incluir no inquérito e nos autos do processo contra o réu”, instou o delegado.

Gabriel dos Santos foi preso com base nos artigos 157 (roubo) e 213 (estupro) do Código Penal (Lei nº 2.848/1940).

Outra questão que intriga é o fato de Gabriel estar cumprindo pena em regime aberto, estando legalmente em liberdade, por três crimes de roubo cometidos em Magé, na Baixada Fluminense, para os quais foi sentenciado a quatro anos cada, totalizando 12 anos de reclusão.