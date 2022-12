Imagem ilustrativa de uma bailarina - Fabrício Macedo Fotos - Pixabay - Creative Commons

Imagem ilustrativa de uma bailarinaFabrício Macedo Fotos - Pixabay - Creative Commons

Publicado 09/12/2022 13:41

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá uma maratona de atividades culturais durante três dias seguidos. Intitulada de Cultura Brasileira, os eventos ocorrerão no Centro Cultural nessas sexta-feira (9/12), sábado (10) e domingo (11), sempre entre o final da tarde e o início da noite.

Haverá apresentações de ballet, dança livre, jazz e teatro. Os eventos marcam o encerramento das aulas de 2022 das turmas que participaram dessas modalidades artísticas ao longo deste ano.

Para assistir aos espetáculos é requerido a doação de um quilo de alimento não perecível para ajudar famílias carentes.

As atividades são promovidas pela Prefeitura de Guapimirim. O Centro Cultural fica na Rua Itacoatiara nº 99, no Centro.

Programação

* Dia 9/12 (sexta-feira)

* 19h – Apresentações de ballet e de dança livre.

* 19h40 – Apresentações de jazz e de alongamento.

* Dia 10/12 (sábado)

* 18h40 – Apresentação da peça Eduardo e Mônica.

* 20h – Apresentação da peça Sufocópolis.

* Dia 11/12 (domingo)

* 17h – Apresentação do espetáculo A Turma da Mônica.

* 18h30 – Apresentação do espetáculo Sítio do Pica-Pau Amarelo.