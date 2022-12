Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Foto: Izaias França - O DIA

Fachada da 67ª DP, em GuapimirimFoto: Izaias França - O DIA

Publicado 11/12/2022 15:30

Guapimirim – Um homem de 23 anos, identificado pelas iniciais I. S. R., foi preso no Parque Freixal, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por ter descumprido medida protetiva contra a ex-companheira, além de coação no curso do processo e furto. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) na última sexta-feira (9/12) em cumprimento de mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim.

O réu agrediu sua então companheira com socos, a ofendeu e ameaçou de morte, além de tentar manter relação sexual forçada com a vítima no passado dia 29 de julho. A mulher foi à delegacia e denunciou o marido, o que acarretou que a Justiça decretasse medida protetiva com urgência.

Segundo as investigações, no último dia 19 de setembro, o acusado descumpriu a determinação judicial que o proibia de se aproximar da ex-companheira. Ele foi até a residência dela e ameaçou a retirar a queixa contra ele, se ela não retirasse o pedido de medida protetiva e não voltassem a viver juntos. Na ocasião, ele teria levado alguns objetos da vítima, os quais não foram detalhados.

I. S. R. foi preso enquanto estava na casa da mãe, com base nos artigos 24-A – descumprimento de medida protetiva – da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e 344 e 155 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), que tratam de delitos de coação no curso do processo e furto, respectivamente.