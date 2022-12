Evento de inauguração da Praça do Papai Noel, no dia 30 de novembro - Secom PMG - Divulgação

Publicado 14/12/2022 20:12

Guapimirim – As festividades natalinas continuam em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nos próximos dias 16, 17 e 18 de dezembro, sexta-feira, sábado e domingo, respectivamente. O local será a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Parada Modelo.

Estão programados shows de luzes com a projeção de um vídeo sobre a história do Natal, que será exibido na fachada da igreja.

Os eventos serão realizados numa parceria entre a Prefeitura de Guapimirim, o Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro (Sesc-Rio) e a referida instituição religiosa e fazem parte da programação do Natal Musical.

Na sexta-feira (16), o espetáculo começa a partir das 20h. No sábado (17), a partir das 20h30. E no domingo (18), a partir das 20h.O acesso é gratuito e aberto ao público.

Em Guapimirim, as celebrações natalinas tiveram início no último dia 30 de novembro, com a abertura da Praça do Papai Noel e o acender das luzes da árvore de Natal na praça do bairro Cotia.

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida está situada na Rua Marcionílio Ignácio nº 209, em Parada Modelo.