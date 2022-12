Papai Noel recepciona a população durante evento no dia 30 de novembro, em Guapimirim - Secom PMG - Divulgação

Publicado 16/12/2022 14:06

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá um encontro com o Papai Noel amanhã (17/12), a partir das 19h. O local é a Praça do Papai Noel, na praça do bairro Cotia.

O evento será gratuito, aberto ao público e promovido pela Prefeitura de Guapimirim, que divulgou haver também passeio das luzes com trenzinho.

A Praça do Papai Noel foi inaugurada no último dia 30 de novembro, durante a semana de aniversário de 32 anos de emancipação municipal de Guapimirim, marcando o início das celebrações natalinas.

A Praça do Papai Noel conta com a casa do Papai Noel, árvore de Natal e ornamentação feita de lâmpadas com símbolos natalinos.