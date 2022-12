Trem da SuperVia - Henrique Freire - Governo do RJ

Publicado 23/12/2022 18:06 | Atualizado 23/12/2022 18:10

Guapimirim – Usuários de trem de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outras regiões fluminenses que utilizam esse serviço devem ficar atentos, pois as estações da Central do Brasil, no Centro do Rio, e da Praça da Bandeira, na Zona Norte, ficarão fechadas a partir das 20h do próximo dia 7 de janeiro, num sábado, e durante todo o domingo (8/1).

Será feita uma manutenção na rede aérea, segundo a SuperVia. Durante esse período, o terminal de chegada e partida para os demais ramais será a estação de São Cristóvão.

O serviço volta ao normal nas estações da Central do Brasil e da Praça da Bandeira segunda-feira (9).