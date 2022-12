Caminhão alvo do assalto sendo abordado por policiais do 34º BPM na BR-493, na altura do Vale das Pedrinhas - Divulgação

Publicado 19/12/2022 17:26 | Atualizado 19/12/2022 17:33

Guapimirim – Dois homens foram presos durante o assalto a um caminhão, que transportava uma carga de leite, quando passavam por Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (19/12). Os assaltantes são Rodolfo Garcez da Silva Freitas, vulgo “Tiziu”, e Wallace Vinícius de Freitas Santos, vulgo “Cabeleira”. A captura foi feita por policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM). O DIA, como veículo noticioso, revela em primeira mão essa história.

Três bandidos estava num automóvel Gol, quando obrigaram o caminhoneiro Janser Mendes da Silva a parar o veículo no acostamento da Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), na altura de Parada Modelo, em Guapimirim, para que pudessem entrar. Os dois meliantes, já citados nesta reportagem, estavam no banco traseiro do carro e adentraram no caminhão. Com uma pistola na mão, ameaçaram a vítima e a obrigaram a seguir para a comunidade do Salgueiro, no município de São Gonçalo.

A carga de leite, avaliada em R$ 93,3 mil e oriunda de Muriaé, em Minas Gerais, tinha como destino Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense. A rota original do caminhão deveria ter seguido em direção ao Arco Metropolitano. Em vez disso, foi desviada para a BR-493, com sentido a Itaboraí, passando pelo pedágio de Santo Aleixo, em Magé.

Ao passarem por outro trecho de Guapimirim, na BR-493, na altura do bairro Vale das Pedrinhas, o caminhão foi interceptado por policiais militares do 34º BPM. Rodolfo Freitas e Wallace Santos – os dois assaltantes – se esconderam nos fundos da cabine do caminhão, enquanto que o caminhoneiro Janser Silva desceu do veículo e pediu socorro aos agentes, informando sobre os marginais que estavam armados.

Os policiais militares abordaram o caminhão, porque já sabiam do assalto em andamento. Eles deram voz de prisão em flagrante aos delinquentes e apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros da marca Ramon – fabricação israelense –, com numeração suprimida. A arma estava carregada com 17 munições.

Rodolfo Freitas e Wallace Santos foram levados para a 67ª DP (Guapimirim), situada no bairro Bananal, onde o caso é investigado. Eles contaram que receberiam R$ 20 mil pela carga roubada.

O terceiro criminoso em questão é Michel de Barcelos Cardozo, vulgo “Periquito”. Era o condutor que dirigia o automóvel Gol, quando passava por Parada Modelo, levando os comparsas durante a abordagem ao caminhão. Ele é morador da comunidade Lagoa, no município vizinho de Magé, e já é considerado foragido da Justiça.

A carteira de identidade e o smartphone de Michel Cardozo estavam em posse de Rodolfo Freitas durante o momento da prisão, no Vale das Pedrinhas, e foram apreendidos para ser incluídos como provas materiais na investigação.

“Tiziu”, “Cabeleira” e “Periquito” responderam perante o Poder Judiciário pelo crime de roubo qualificado. A idade deles não foi divulgada.

Vale destacar que, além do assalto em si, comete crime de receptação quem compra produto roubado ou de origem não comprovada, desconhecida ou duvidosa, conforme previsto pelo artigo 180 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940).