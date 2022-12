Antonio Silvino Teixeira, delegado da 67ª DP (Guapimirim) - Alexandro Auler - Divulgação

Publicado 24/12/2022 17:20

Guapimirim – O delegado Antonio Silvino Teixeira, titular da 67ª DP, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi baleado durante troca de tiros com bandidos, ao reagir a uma tentativa de roubo em Madureira, bairro da Zona Norte do Rio, no início da tarde deste sábado (24/12).

O crime ocorreu perto da estação do BRT Vila Queiroz, na Avenida Edgard Romero com a Rua Burle Marx, nas proximidades da comunidade da Serrinha. A vítima, de 62 anos, levou dois tiros, sendo um no pé direito e outro no quadril.

Policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) passavam pela região, quando se depararam com um confronto entre o policial civil e ao menos dois criminosos armados.

O delegado foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda. Depois, foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. O quadro de saúde é considerado estável.

Buscas estavam sendo feitas na região para identificar os criminosos.