Driele Dutra - Imagem cedida por familiares ao DIA

Driele DutraImagem cedida por familiares ao DIA

Publicado 23/12/2022 23:01

Guapimirim – Familiares de Driele Dutra Souto Gomes, de 30 anos, estão em busca do paradeiro dela. A mulher desaparecida é moradora do bairro Parada Ideal, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e o último contato com os parentes ocorreu no domingo passado (18/12) por telefone emprestado de um amigo.

Driele Dutra saiu de Guapimirim, na quinta-feira da semana passada (15), em direção ao trabalho em Ramos, bairro da Zona Norte do Rio. No domingo (18), deveria ter retornado, o que não aconteceu. Em vez disso, telefonou para a família e disse ter sido roubada e que estaria sem o celular. Desde então, não se teve mais notícias dela.

Os familiares estão preocupados com o sumiço dela há quase uma semana e pediram ajuda nas redes sociais em busca de informações. Ao DIA, eles disseram que vão procurar a 67ª DP (Guapimirim) para denunciar o desaparecimento.

Driele Dutra é mãe de dois filhos adolescentes, uma menina de 14 anos e um garoto de 12 anos.

Informações que levem ao paradeiro de Driele Dutra poderão ser enviadas para Wederson Dutra, irmão dela, pelo telefone (21) 98653-3957.