Pórtico de Guapimirim - Divulgação

Pórtico de GuapimirimDivulgação

Publicado 28/12/2022 08:34

Guapimirim – A prestação de contas da Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, referente ao exercício fiscal de 2021 – primeiro ano de mandato da prefeita Marina Rocha (PMB-RJ) –, foi aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) no último dia 16 de dezembro.

O documento cita um “esforço do gestor público”, no caso a prefeita, de fazer uma economia nos gastos em relação à dotação orçamentária prevista. O montante economizado foi de R$ 34,2 milhões.

Além disso, o município cumpriu com a Lei de Responsabilidade Fiscal e manteve um superávit fiscal – quando a receita é maior que a despesa – no valor de R$ 36,7 milhões.

O TCE-RJ destacou que esse 2021 foi o primeiro ano de mandato de Marina Rocha (PMB-RJ) e que ela herdou uma prefeitura com déficit fiscal de R$ 6,1 milhões, o qual foi deixado por seu antecessor Zelito Tringuelê, que teve a prestação de contas de 2020 rejeitada por essa corte de contas.

O TCE-RJ notificará a Câmara Municipal para que esta também aprecie a prestação de contas de 2021 e vote.

Não tem data limite para que o relatório seja apreciado pelo Poder Legislativo municipal, que, atualmente, se encontra em recesso.